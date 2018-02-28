Педагогическое сообщество района 28 февраля собралось во Всеволожской школе № 6, где состоялся публичный отчет районного комитета по образованию.

Основной доклад «Об итогах работы муниципальной системы образования Всеволожского района в 2017 году и стратегических направлениях ее развития» прочитала Лидия Чипизубова, заместитель председателя комитета. Содокладчиками выступили Марина Гавва, заведующая Сертоловским детским садом № 2 («Детский сад – наша гордость»), Ада Мыцикова, директор Лесновского центра образования («Успешная школа – залог качества»), Алла Тарабарина, директор Бугровской школы («Долг – Отечеству! Честь – никому! Кадетское движение во Всеволожском районе: вчера, сегодня, завтра»).

Доклады были дополнены слайд-презентацией «Система образования 2017 – взгляд со стороны». По традиции были озвучены приоритетные направления на 2018 год. После перерыва руководители образовательных учреждений продолжили работу в секциях.

Руководство Всеволожского района на встрече педагогов представляла заместитель главы администрации Елена Фролова.

Фото Антона ЛЯПИНА