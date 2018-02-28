По многочисленным просьбам работа фестиваля «Боевая сталь» в Кудрово была продлена на один день. Если сначала планировалось, что он будет проходить 23–24 февраля, то на деле вышло, что он проводился ещё и 25 февраля. За это время организаторы успели показать семь разных реконструкций, их посмотрели несколько тысяч человек. Несмотря на мороз, было очень много детей с родителями. И это радует: детей фестиваль отвлёк от гаджетов, и они провели много времени на свежем воздухе.

Фестиваль «Боевая сталь» уже стал популярным у жителей Северной столицы. Каждый год он проводится в парках Санкт-Петербурга, например, в Яблоновском саде и Парке 300-летия Петербурга. Посмотреть бронетехнику в действии всегда собирается много народа. На этот раз организаторы выбрали парк «Оккервиль», который расположен в Кудрово Всеволожского района.

Сюда прибыла отреставрированная или воссозданная по чертежам ХХ века военная техника: танки от самых первых до современных, зенитные орудия. В дни работы фестиваля желающие могли проехать на танке или сделать выстрел холостым патроном в «Историческом тире», покататься на лошадях или сфотографироваться на фоне военной техники. В палатках были открыты выставки: «Походно-полевой госпиталь», «Военно-полевой пункт связи», «Быт солдат Рабоче-Крестьянской Красной Армии». Проводились экскурсии.

Программа была очень насыщенной. Реконструкции проходили одна за другой. Выступления 23 февраля были посвящены 75-летию подвига Александра Матросова. В этот день прошла реконструкция «Грудью на амбразуру» и показан бой с кайзеровскими войсками.

Следующий день был посвящён 100-летию Красной Армии. Зрители увидели реконструкцию «Рождение армии» и один из боёв 1943 года за Дорогу Победы. Прошла настоящая танковая дуэль.

25 февраля временами шёл снегопад, тем не менее зрителям продемонстрировали уникальную реконструкцию «Сабля против брони». А в народе эту реконструкцию прозвали «Кони против танков». Кавалеристы на скаку запрыгивали на броню движущегося танка и закидывали гранату в его открытый люк. А ещё в этот же день выступали бойцы спецназа. Штурмовая группа БТР продемонстрировала эпизод спецоперации.

Режиссёр фестиваля – Павел Бараненко. Организатором мероприятия «Боевая сталь» выступил Центр Патриот совместно с администрацией Всеволожского района. Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский посетил один из танковых боёв. В подготовке фестиваля участвовали «Волонтёры победы» из Всеволожского и Кировского районов и обучающиеся Мультицентра социальной и трудовой интеграции.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Антона ЛЯПИНА