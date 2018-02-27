Выездные бригады медиков помогут пожилым всеволожцам

В марте 2018 года в Ленинградской области начнет работу выездная служба медицинской помощи маломобильным категориям граждан, пожилым людям и жителям отдалённых населённых пунктов. Первые 12 бригад приступят к работе в Тихвинском, Всеволожском, Лужском и Волховском районах. В течение года их количество увеличится до 24.

Соответствующее поручение губернатор Александр Дрозденко дал региональному комитету по здравоохранению в ходе встречи с представителями Общероссийского народного фронта.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, выездная медицинская помощь будет специализированной: если бригада, обслуживающая пожилых людей, может быть укомплектована средним медперсоналом, то в отдалённых деревнях и посёлках будут востребованы узкопрофильные специалисты.

Служба выездной помощи улучшит качество жизни пожилых ленинградцев и тех, кто лишен возможности самостоятельно себя обслуживать, разгрузит от вызовов скорую помощь, в целом приведет к оптимизации амбулаторного приема. В одну смену бригада сможет обслужить до 15 человек.