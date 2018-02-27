Ежегодные массовые соревнования в Кузьмолово стартуют 3 марта в 12.00 напротив коттеджного поселка «Небо». К участию в забеге допускаются все любители лыжного спорта.

В этом году на дистанцию выйдут любители лыж всех возрастов, дети с пятилетнего возраста и ветераны лыжного спорта. Для самых юных лыжников дистанция составит 300 м. Остальные участники соревнований пробегут от одного до пяти километров в зависимости от своей возрастной группы, сообщает пресс-служба администрации Кузьмоловского поселения.

Добраться до лыжных трасс можно на бесплатном автобусе, который будет развозить лыжников с 10.00 до 15.00 от центральной площади поселка Кузьмоловский.

Вчера открылась предварительная регистрация для лыжников на сайте: www.o-time.ru, которая продлится до 1 марта. В день старта заявку можно подать в центре соревнований до 11.30.

Медицинский допуск участников попросят предъявить при регистрации в день старта. Порядок старта возрастных групп будет объявлен после окончания приема предварительных заявок.