Об этом памятнике мы узнали от гостя редакции капитана 1­го ранга Сергея Николаевича Бородкина. Установлен монумент в Кировском районе, на Синявинских высотах, в 1982 году ветеранами 73­й отдельной морской стрелковой бригады и является самым крупным объектом неформальной мемориальной зоны на рубеже обороны советских войск 1941–1943 годов. В нескольких километрах от пос. Апраксин Мгинского городского поселения, в северо-восточном направлении, на высоком постаменте стоит «Скорбящий матрос» в память о моряках, которые сражались в этих местах в годы Великой Отечественной войны.

До кровопролитных боев за Ленинград там была деревня Тортолово, а к концу войны от нее осталось только название. В разное время здесь оборонялись и вели наступательные действия 286­я, 11­я, 265­я, 18­я стрелковые дивизии и 73­я отдельная морская стрелковая бригада.

Эта бригада была сформирована в Сибири за счет личного состава ТОФ и призывников Новосибирской и Омской областей. В район Тортолово бригаду перебросили из Лодейнопольского района в самый критический момент Синявинской операции 1942 года. Этот населенный пункт бойцы называли не иначе как «окаянное», «проклятое», «чертово» Тортолово. По сути дела, это была сухопутная крепость немцев, их лучшая полевая оборона на всем советско-германском фронте. Именно в этих местах было предпринято несколько неудачных попыток прорыва советскими войсками блокады.

Приказ любой ценой прорвать кольцо окружения, в которое попала 2-­я ударная армия, моряки выполнили, но с колоссальными потерями. Из каждых ста моряков, уходивших в бой, в живых оставалось только двое. В сентябре 1943 года бригаду расформировали, потому что практически все ее бойцы погибли там, на передовой Волховского фронта. Те, кто выжил, до конца дней приезжали в эти места. Они и установили монумент в память о своих погибших товарищах. В бригадной песне были такие слова: «А мы до конца своих дней не забудем cинявинских топких болот».

Сергей Николаевич Бородкин волей судьбы оказался причастен к установке памятника «Скорбящий матрос». Лучшие годы жизни отдал службе в Военно-морском флоте, благодаря исключительной целеустремленности и сильному характеру прошел путь от матроса, мичмана до капитана первого ранга. Выполнив свой гражданский долг по защите Отечества, он остался на сверхсрочную и к моменту создания мемориала занимал должность начальника автоколонны на Ленинградской военно-морской базе. В распоряжении мичмана С.Н. Бородкина находилось 120 единиц техники.

Задача по установке памятника на Синявинских высотах была поставлена заместителем командира Ленинградской ВМБ – начальником тыла контр-адмиралом В.Н. Башкиным. Сам Владимир Николаевич был личностью легендарной, воевал в тех местах старшиной первой статьи, трижды на него приходила похоронка. Именно к нему, своему боевому товарищу, ветераны 73­й бригады пришли с предложением увековечить память погибших моряков.

С.Н. Бородкин прекрасно понимал историческое и человеческое значение этой акции и сделал все возможное, чтобы задание было выполнено к первой встрече ветеранов-однополчан. До места будущего мемориала колонна техники, в составе которой было больше десяти машин, добиралась с огромными трудностями, по болотам, приходилось вырубать деревья и делать из них настилы, – вспоминает Сергей Николаевич. – Тяжелый 16­тонный кран едва тащился, то и дело застревая в вязкой почве. КамАЗы-большегрузы везли к месту будущего мемориала плиты, постамент весом в семь тонн и скульптуру матроса.

Там, на местах кровопролитных сражений, многое еще напоминало о страшной войне. Находили полусгнившие автоматы, человеческие кости, проржавевшие советские и немецкие каски. Штык лопаты то и дело упирался в куски старого металла. Когда начали копать землю под постамент, нашли человеческие останки. О том, что это был матрос, поняли по сохранившимся остаткам бушлата. Героя с почестями перезахоронили – об этом напоминает снимок из личного архива С.Н. Бородкина. Позже захоронение огородили цепями, заказали в Кронштадте и установили на бетонной основе мемориальную чугунную плиту с надписью «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен».

Возводился памятник солдатами-срочниками с Ленинградской военно-морской базы, они и запечатлены на снимках из личного архива С.Н. Бородкина. Во время установки монумента на месте работ постоянно находился председатель Совета ветеранов 73­й отдельной морской стрелковой бригады капитан 1­го ранга в отставке Николай Петрович Шерстнёв. К его советам прислушивались, ведь именно он и его боевые товарищи были инициаторами создания памятника.

Контр-адмирал В.Н. Башкин на служебном «уазике», единственном легковом автомобиле, который только и был способен пройти по синявинским болотам, лично приехал посмотреть, как идут работы, и остался доволен. Скульптура матроса, установленная под Тортолово, была привезена из Приморска.

Н.С. Бородкин рассказывает, что в создании мемориала непосредственное участие принял еще один очень заслуженный человек – Прокофий Залевский, капитан 1­го ранга, доктор наук, профессор. Он тоже воевал здесь в составе бригады. По его заказу из нержавеющей стали был отлит кубок – со звездой, с надписями. Его установили слева от монумента. Вокруг кубка были залиты бетонные «подушки», на которых закрепили несколько десятков плит с фамилиями моряков. Само место было огорожено цепями. Гравировку на плитах выполнил старшина срочной службы, а мраморные плиты прислал из Владивостока один из ветеранов бригады. Позже вандалы разбили плиты, а кубок украли.

К встрече ветеранов 73­й отдельной стрелковой морской бригады – а они приехали со всей страны – памятник «Скорбящий матрос» уже был установлен. Это народное название появилось у памятника со временем. Встречи ветеранов у мемориала стали традицией.

Учительница Лидия Горелова в своих воспоминаниях в местной кировской газете писала: «Наши ветераны-ленинградцы в течение 27 лет приезжали к нам в школу и ходили к своему памятнику. Они очень хотели, чтобы мы их помнили. Самые наши дорогие, активные и любимые – это: Борис Васильев, Альбина Гантимурова (жена Б. Васильева), Николай Шерстнёв, Леонид Быцко, Прокофий Залевский, Асаф Камаев, Глеб Иванов, Владимир Андреев, Зоя Логинова (медсестра бригады), контр-адмирал Владимир Башкин (бывший комсорг бригады, тяжело раненный в том последнем бою)».

Как дорогую реликвию хранит С.Н. Бородкин большую, склеенную из трех отдельных снимков, фотографию, на которой изображен мемориал: скульптура матроса с бескозыркой в руке, а с двух сторон от него – плиты с именами погибших и захоронение неизвестного матроса. Справа и слева – массивные чугунные скамейки для ветеранов. На обратной стороне снимка – надпись: «Всё это, дорогой Сергей Николаевич, сделано при вашем активном участии. Спасибо вам превеликое от имени всех ветеранов. Обнимаю крепко. Дорогой Сережа, с тобой в разведку каждый из нас пойдет! Председатель Совета ветеранов-однополчан 73­й отдельной морской стрелковой бригады капитан 1­го ранга в отставке Шерстнёв».

Последним председателем Совета ветеранов-однополчан 73­й отдельной морской стрелковой бригады был капитан 1­го ранга Борис Васильев. Во время боев на Синявинских высотах он возглавлял роту автоматчиков. Ветераны многие годы, до последнего живого, приезжали к мемориалу. Потом о памятнике стали забывать. Одинокий матрос на постаменте выражал теперь еще и скорбь забвения.

Но до полного забвения всё-таки не дошло, хотя от рук вандалов пострадал и сам монумент. Поисковики взяли под свою опеку все обнаруженные на Синявинских высотах памятники и каждый год приводят в порядок места захоронений. Активно работает в этих местах студенческий поисковый отряд «Ингрия».

Благодаря поисковикам в интернете появились координаты для GPS (WGS 84): N 59° 47′ 15.666” E 31° 14′ 55.507′ и описание памятника: «Возле постамента стихийно возникла экспозиция из различных частей снаряжения и вооружения, найденных поисковиками в этих местах. Рядом стоит еще один памятный знак, поставленный бригаде – звезда с надписью: «73­я омсбр. 1942 г.», установленная поисковым отрядом «Мемориальная зона» М.К. Кусаинова. Слева и справа комплекс огражден надолбами, на которых написано: «1941» и «1944». Рядом находится братская могила (номер по Книге памяти 09087). Метрах в 70–100 севернее «Скорбящего матроса» стоит красная пирамидка на захоронении 26 бойцов и командиров (номер по Книге памяти 09152)».

В мае 2013 года в газете «Ладога» было опубликовано такое сообщение: «Паспорт воинского захоронения «Скорбящий матрос» в Нижнем Тортолово будет дополнен именами 1750 погибших в Гайтоловском котле бойцов 73­й особой стрелковой бригады морской пехоты. Об этом 6 мая рассказал руководитель петербургского информационно-аналитического центра «Помним всех поименно» Александр Несмеянов: «Мы посмотрели паспорт воинского захоронения этого памятника – «Скорбящий матрос» есть, но имен погибших в паспорте нет». В соответствии с документами Центрального архива Министерства обороны РФ в этих местах погибли и захоронены 1831 человек из 73­й бригады, но в результате анализа, проведенного поисковым отрядом «Ингрия», выяснилось, что 80 из них стоят на учете на других захоронениях. «Территория Гайтоловского котла – полностью братская могила, – говорит Александр Несмеянов. – Мы предлагаем 1750 имен включить в действующий паспорт этого воинского захоронения».

С.Н. Бородкин пообещал весной свозить журналистов на мемориал «Скорбящий матрос». Он всю жизнь чувствует личную причастность к большому и важному делу увековечения памяти воинов, отдавших жизни за освобождение Ленинграда. Сегодня капитан первого ранга в отставке С.Н. Бородкин живет во Всеволожске.

Ольга ЛАЗАРЕВА

Фото из архива С.Н. БОРОДКИНА