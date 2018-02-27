В 2018 году в соответствии с распоряжением Президента РФ Фонд президентских грантов проведет два конкурса, по результатам которых выделит гранты некоммерческим неправительственным организациям на реализацию проектов. Объем грантовой поддержки составит 8 миллиардов рублей.

Прием заявок на участие в первом конкурсе уже начался и продлится до 26 марта 2018 года (до 23.30 по московскому времени). Итоги конкурса будут объявлены 1 июня 2018 года.

Более подробная информация размещена на сайте Фонда: https://президентскиегранты.рф/