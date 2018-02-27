В воскресенье, 25 февраля, прошёл ежегодный «Турнир по пейнтболу», организованный отделом по молодёжной политике, туризму и межнациональным отношениям районной администрации. Участие в нём приняли 16 команд от разных поселений Всеволожского района, в составе которых были юноши и девушки от 18 до 35 лет.

Соревнования проходили на территории пейнтбольного комплекса во Всеволожском районе. Начались они с отборочной игры, в которой приняли участие все команды. Отборочный этап проходил на улице, но даже холод не помешал участникам насладиться игрой. Финальный этап проходил на закрытой площадке, в помещении. Участие в нём приняли четыре команды, успешно прошедшие предыдущий этап.

Первое место заняли представители Щегловского поселения, команда «Щеглово». Им вручили переходящий кубок соревнований. Второе место присудили команде «Доброе утро» из Романовского поселения, третье место получила команда «Победа» из Заневского поселения. Победители и призёры были награждены дипломами и медалями.

Екатерина КОРОЛЕВА