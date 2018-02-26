В Суоранде прошли районные соревнования по картингу
Уже 18 лет в канун празднования Дня защитника Отечества проводятся открытые лично-командные соревнования по картингу «Первенство Всеволожского района», на которые приезжают ведущие пилоты Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В этот раз 24 февраля в деревне Соуранда в соревнованиях приняли участие 34 спортсмена из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 47-й регион представляли спортсмены из Тосно, Киришей, Волхова и, конечно, Всеволожска.
До начала соревнований прошли официальные тренировки во всех классах, на которых спортсмены опробовали и изучили трассу и выбрали каждый свою тактику для финальных заездов. Трасса, длиной 800 метров, с большим количеством поворотов и прямых участков потребовала от пилотов концентрации всех сил и мастерства.
В классах «Микро» и Subaru среди юных пилотов разгорелась не детская борьба, со сменой лидеров в заездах. В итоге победили:
Класс «Микро» (участники 6–8 лет)
1 место – Владислав Васин (Всеволожск)
2 место – Егор Ильин (Всеволожск)
Класс «TAG-Юниор» (участники 8–13 лет)
1 место – Дмитрий Валуев (Тосно)
2 место – Владимир Федотов (Волхов)
3 место – Артем Савин (Всеволожск)
Класс «Хонда» (участники от 10 лет)
1 место – Сергей Куликов (ЦДЮТТ «Охта», Санкт-Петербург)
2 место – Артем Шарковкин (ЦДЮТТ «Охта», Санкт-Петербург)
3 место – Артем Бадальян (Всеволожск)
Класс «Ракет – 120» (участники от 12 лет)
1 место – Юрий Сергеев (Волхов)
2 место – Владислав Колосов («Ижорец-Карт», Колпино)
3 место – Михаил Ермаков (Тосно)
Класс «Национальный» (участники от 16 лет)
1 место – Мурад Мирзоев (Кириши)
2 место – Александр Щёчкин (Волхов)
Класс «Ротакс Макс» (участники от 12 лет)
Это самый мощный класс, в котором участвуют сильнейшие спортсмены, имеющие звание и разряд.
1 место – Константин Купоров (Санкт-Петербург)
2 место – Филипп Купоров (Санкт-Петербург)
3 место – Даниил Корольков (Санкт-Петербург)
В общекомандном зачёте места распределились так:
Победитель – команда г. Всеволожска
2 место – команда ЦДЮТТ «Охта», Санкт-Петербург
3 место – команда г. Волхова
Радует, что увеличение картингом становится семейным видом спорта. Вместе с отцом Евгением Ильиным, который с детских лет занимался в секции всеволожского картинга, на этих соревнованиях приняли участие его дети – дочь Арина (13 лет) и сын Егор (6 лет). Для Егора это первые состязания и первая победа.
Соревнования состоялись по инициативе Федерации автомобильного спорта Всеволожского района при непосредственном участии районного отдела физической культуры и спорта.
Фото Антона ЛЯПИНА
Протокол Всеволожск_20180224.xls
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Детали
|Дата:
|Февраль 26, 2018