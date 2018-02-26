Соревнования на приз памяти мастеров спорта международного класса Анатолия Жегланова и Сергея Сайчика прошли в Кавголово 24–25 февраля.

24 февраля соревновались на трамплине К-40. Столбик термометра показывал минус 10 градусов, был ясный день. Выступали 44 спортсмена из 13 городов России, юноши и девушки. В этот день призовые места распределились следующим образом:

Среди девушек

1. Анастасия Иваненко – Санкт-Петербург

2. Елена Осколкова – Санкт-Петербург

3. Анастасия Репина – Санкт-Петербург

Среди юношей (гостевая группа)

1. Александр Артошин – клуб «Балтийский берег» (Рощино)

2. Максим Мягков – Москва

3. Артём Малышев – «Балтийский берег» (Рощино)

В номинации «30–39 лет»

1. Юрий Лобков – Ленинградская область

2. Александр Волков – Санкт-Петербург

3 Алексей Прибылов – Санкт-Петербург

В номинации «40–49 лет»

1. Дмитрий Макаров – Санкт-Петербург

2. Юрий Матвеев – город Выборг Ленинградской области

3. Виталий Шишкин – город Киров Мурманской области

В номинации «50–59 лет»

1. Фидель Терентьев – пос. Кузьмоловский Ленинградской области

2. Александр Ивлев – город Междуреченск Кемеровской области

3. Леонид Демьянов – посёлок Токсово Ленинградской области

В номинации «60 лет и старше»

1. Владимир Фролов – Нижний Новгород

2. Владимир Кондратьев – Петрозаводск

3. Вячеслав Скороходов – Пермь

25 февраля проходили соревнования на трамплине К-65. В этот день термометр показывал минус 11 градусов. Было облачно, порывами дул ветер и шёл снег. Судейская коллегия приняла решение: девушек в этот день к соревнованиям не допускать, а победителей определить по одному прыжку. Тем не менее к участию в соревновании было допущено 48 спортсменов из 12 городов России. В этот день призовые места распределились следующим образом:

В гостевой группе («30 лет и моложе»)

1. Эркин Алламуратов – Санкт-Петербург

2. Даниил Щёголев – Санкт-Петербург

3. Кирилл Лукоянов – Санкт-Петербург

В номинации «30–39 лет»

1. Александр Синцов – город Киров Мурманской области

2. Юрий Лобков – Ленинградская область

3. Антон Топорищев – Санкт-Петербург

В номинации «40–49 лет»

1. Антон Маврин – Санкт-Петербург

2. Илья Кириченко – Санкт-Петербург

3. Андрей Сергеев – город Выборг Ленинградской области

В номинации «50–59 лет»

1. Фидель Терентьев – посёлок Кузьмоловский Ленинградской области

2. Василий Грознов – Петрозаводск

3. Александр Ивлиев – город Междуреченск Кемеровской области

В номинации «60 лет и старше»

1. Владимир Фролов – Нижний Новгород

2. Владимир Ульянов – Санкт-Петербург

3. Вячеслав Скороходов – Пермь

Награждение победителей и призёров проводили сын Анатолия Жегланова – Владимир Жегланов и младший брат Сергея Сайчика – Владимир Сайчик. В торжественной церемонии участвовали президент Федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью России Дмитрий Дубровский, заслуженный тренер РСФСР по лыжным гонкам Леонид Баранов и семикратный чемпион мира среди ветеранов по прыжкам на лыжах с трамплина Сергей Ленинский.

Сергей ЛЕНИНСКИЙ, Людмила ОДНОБОКОВА