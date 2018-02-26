Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утвердил проект комплексного развития дорожно-транспортной инфраструктуры Бугровского, Муринского и Новодевяткинского поселений.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти, проект, включающий пять основных этапов, был представлен на очередном заседании организационного штаба по проектному управлению. Проектные задачи – строительство новой транспортной развязки с КАД, развитие транспортно-пересадочного узла «Девяткино», строительство автомобильного обхода Мурино и Нового Девяткино, модернизация перекрестков на автодороге «Петербург – Матокса» в Муринском поселении и другие – планируется реализовать уже к 2021 году.

Предварительная смета проекта превышает 4 млрд рублей. Основные средства будут выделены из бюджета Ленинградской области.

– Мы сознательно пошли на объединение транспортных строек в активно развивающихся пригородных районах в единый проект. Комплексное развитие позволит повысить эффективность предпринимаемых мер по улучшению транспортной доступности новостроек, а также ускорит процесс ввода в эксплуатацию важных для жителей инфраструктурных объектов, – подчеркнул Александр Дрозденко.