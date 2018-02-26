В КДЦ «Южный» 4 марта пройдет необычная по формату программа, посвященная праздничной культуре традиционных религий России: христианства, ислама, иудаизма, буддизма.

Почему на Рождество принято дарить подарки, на Хануку зажигать свечи, на Курбан-байрам резать барана, а в Буддийский Новый год (Сагаалган) ставить на праздничный стол кефир? Узнать об этих и других праздничных традициях, о смысле и значении основных праздников в христианстве, исламе, иудаизме и буддизме, а также посетить творческие мастер-классы и своими руками изготовить праздничные сувениры приглашают жителей и гостей Всеволожска.

Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области и Государственный музей истории религии проводят мероприятие уже третий год. В этом году проект откроет специальная программа «Праздничная культура традиционных религий России».

В программе:

Виртуальные лекции-экскурсии:

12.00 – 12.50 – Праздничная культура в иудаизме;

13.00 – 13.50 – Праздничная культура в христианстве;

14.00 – 14.50 – Праздничная культура в исламе;

15.00 – 15.50 – Праздничная культура в буддизме.

Праздничные мастер-классы:

12.00 – 16.00 – в режиме нон-стоп: «Рождественская свеча», «Волчок и пончик. Традиции Хануки», «Тасбих. Мусульманские четки», «Тибетская нитяная мандала».

Вход на программу свободный.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива