В минувшие выходные в Москве проходил Открытый Кубок Содружества федераций киокушинкай каратэ. В масштабном спортивном мероприятии приняли участие более 200 спортсменов – представителей организаций, практикующих киокушин, из 10 регионов страны, а также спортсмены из Беларуси, Франции, Испании, Германии.

В рамках проводимых соревнований прошли три рейтинговых боя среди профессиональных спортсменов по версии международной Лиги «Киокусин-Профи».

Ленинградскую область на соревнованиях представляли три спортсмена: Даниил Бурмистров, Дарья Степанова и Ангелина Булгарева. Все они воспитанники Семена Акимова, опытного тренера, президента «Федерации каратэ киокусинкай» г. Всеволожска.

По итогам турнира Даниил Бурмистров занял почетное 2 место в своей весовой категории (65+), проиграв в финале в тяжелейшем поединке достойному сопернику. Дарья Степанова провела три боя с непростыми соперницами и вошла в шестерку лучших спортсменок турнира. Ангелина Булгарева, к сожалению, проиграла в предварительных поединках.

Организатором турнира выступила Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация киокусинкай фулл-контакт каратэ России» и Международный Союз Общественных объединений «Союз Киокусин-Профи» (объединение профессиональных спортсменов Киокусина).