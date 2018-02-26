В третьем этапе массовых лыжных соревнований Всеволожского района «Лыжня зовёт» приняли участие 320 человек, несмотря на то что отметка на термометре держалась на минус 14 градусах. Взрослые и дети с азартом преодолевали дистанции на городской лыжной трассе у храма Спаса Нерукотворного Образа на Дороге Жизни (на Румболовской горе во Всеволожске).

Награждение победителей и призёров массовых лыжных соревнований «Лыжня зовёт» 2018 года пройдёт 28 февраля в 18.00 во Всеволожском Центре культуры и досуга.

Людмила ОДНОБОКОВА