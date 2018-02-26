В посёлке Кузьмоловский 24 февраля почтить память майора внутренней службы Дмитрия Тихомирова пришли более 60 человек.

Он погиб ровно 5 лет назад. 24 февраля 2013 года в жилом доме посёлка Кобрино Гатчинского района произошёл пожар. Дмитрий Тихомиров в это время служил заместителем начальника службы пожаротушения – начальником дежурной смены службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ленинградской области». Через полмесяца ему должно было исполниться 39 лет.

Сотрудникам пожарной части удалось эвакуировать из горящего дома 29 семей. После этого Дмитрий Тихомиров вместе со своим помощником решили провести разведку помещений. Обрушение перекрытий первого и второго этажей произошло неожиданно. Майор Дмитрий Тихомиров успел оттолкнуть своего подчинённого и тем самым спас ему жизнь. А самому отскочить у него не хватило времени, и на него обрушились горящие балки. Ещё 5 минут он боролся за жизнь, но несмотря на то что сослуживцы предприняли все меры, шансов спастись у него не было. Майор Тихомиров был награждён орденом Мужества и почётным знаком «За вклад в развитие Ленинградской области» посмертно.

Он родился в 1974 году в посёлке Токсово. С детских лет увлекался лыжами, оттачивал спортивный характер, прыгая на лыжах с Кавголовского трамплина. Обучался, а позже – преподавал физкультуру в Токсовской средней школе. Окончил Университет физкультуры и спорта имени Лесгафта. С 1998 года служил в 101-й пожарной части 15-го отряда пожарной охраны УГПС ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Начав с рядового пожарного, за 15 лет дослужился до майора внутренней службы. За безупречную службу имел профессиональные награды.

Дмитрий Тихомиров похоронен на кладбище в посёлке Кузьмоловский. 24 февраля в присутствии сотрудников МЧС, родственников и друзей у его могилы прошла поминальная служба. К подножию надгробного обелиска были возложены венок и цветы.

Людмила ОДНОБОКОВА