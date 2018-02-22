Всеволожские ветераны отметили День защитника Отечества

Торжественный концерт, посвященный Дню защитника Отечества, состоялся сегодня, 22 февраля, во Всеволожском ЦКД. Праздник открылся трогательным выступлением образцового коллектива «Узорица», в исполнении которого прозвучала композиция «Россия». В начале мероприятия председатель Всеволожского районного совета ветеранов Анатолий Калашников напомнил об истоках праздника, которому исполнится в этом году 100 лет.

– Наша армия – щит родного Отечества, – отметил в своем выступлении генерал пограничных войск Виктор Харичев. – С честью и достоинством российские военные выполняют свой долг. К сожалению, сегодня звучит немало недостоверной информации о наших Вооруженных силах. Но несмотря ни на какие кривотолки, мужества, храбрости и стойкости нашим солдатам не занимать. Они готовы защищать свою Родину и стоять на страже интересов страны до конца. Героические подвиги военных не раз подтверждали мощь армии.

Виктор Харичев подчеркнул, что, чествуя мужчин, нельзя забывать о женах и матерях.

– Во время Великой Отечественной войны наравне с мужчинами женщины трудились в тылу и ковали победу, – отметил генерал. – Героические подвиги российских женщин во время войны заслуживают огромного уважения. Нельзя забывать о том, что сегодня в Российской армии служит 20 процентов женщин. Кроме того, необходимо уделять особое внимание молодежи, привлекая на разные патриотические мероприятия, ведь они – наше будущее.

Собравшихся поздравил заместитель главы администрации Всеволожского района Валерий Половинкин, который передал поздравления собравшимся от главы муниципального образования Ольги Ковальчук и руководителя администрации района Андрея Низовского. С приветствиями выступили председатель Общественной палаты Ленинградской области Юрий Трусов и другие почетные гости. После торжественных речей начался концерт, в котором приняли участие образцового коллектива Ансамбля русской музыки и песни «Узорица», хореографическая студия «Надежда» и другие коллективы ДДЮТ.

Ирэн ОВСЕПЯН