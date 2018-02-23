Областные дороги удлинились на 346 километров

Хотя председатель областного комитета по дорожному хозяйству Юрий Запалатский и признался в том, что работа ведомства, которое он возглавляет 1 год 2 месяца, «далека от совершенства», за 2017 год сделано немало. Протяженность сети региональных и местных дорог за счет строительства, ремонта и реконструкции увеличилась на 346 километров.

В своем докладе на выездном заседании правительства Ленинградской области 22 февраля Юрий Запалатский сообщил, что уже проведены конкурсные процедуры на весь период строительства (2017–2020) транспортной развязки по подключению международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино» к КАД во Всеволожском районе. Готовится документация по обходу Мурино, а путепровод «39 километр» во Всеволожской районе – впервые в РФ – планируется построить по «контракту жизненного цикла».

Для улучшения состояния дорог впервые было принято решение о заключении двухлетних контрактов на содержание дорог, а также по укрупнению ДРСУ. Реорганизация позволит создать прибыльные, платежеспособные и финансово устойчивые государственные предприятия, которые смогут исполнять свои обязательства и по содержанию, и по ремонту дорог.

Фото Антона ЛЯПИНА