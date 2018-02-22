Во Всеволожске отметили День защитника Отечества
В КДЦ «Южный» 21 февраля прошло районное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. Представителей сильной половины человечества поздравил с наступающим праздником глава районной администрации Андрей Низовский.
За беззаветное служение Отчизне, активную общественную и гражданскую позицию, большой вклад в нравственное становление и патриотическое воспитание подрастающего поколения Благодарностью Главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» были удостоены районный и городские общественные организации ветеранов, блокадников, инвалидов вооруженных конфликтов, семей погибших защитников Отечества.
Ансамбль песни и пляски Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ исполнил любимые военными песни. Завершился праздник выступлением молодежного шоу-оркестра.
Фото Антона ЛЯПИНА