Во Всеволожске отметили День защитника Отечества

В КДЦ «Южный» 21 февраля прошло районное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. Представителей сильной половины человечества поздравил с наступающим праздником глава районной администрации Андрей Низовский.

За беззаветное служение Отчизне, активную общественную и гражданскую позицию, большой вклад в нравственное становление и патриотическое воспитание подрастающего поколения Благодарностью Главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» были удостоены районный и городские общественные организации ветеранов, блокадников, инвалидов вооруженных конфликтов, семей погибших защитников Отечества.

Ансамбль песни и пляски Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ исполнил любимые военными песни. Завершился праздник выступлением молодежного шоу-оркестра.

Фото Антона ЛЯПИНА

 

22 Февраль, 2018
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