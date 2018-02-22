Серия выездных заседаний правительства Ленинградской области открылась во Всеволожске 22 февраля гимном 47-го региона. Традиция исполнения областного гимна появилась в 2015 году и была подхвачена многими субъектами РФ. Перед основной повесткой дня, в которую было включено четыре вопроса, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко познакомил участников встречи с кадровыми изменениями в областной администрации, заметив, что изменений бояться не стоит, и эволюция необходима для более эффективной работы.

С информацией об итогах социально-экономического развития Всеволожского муниципального района за 2017 год выступил глава администрации Андрей Низовский. Руководитель исполнительной власти района рассказал о строительстве образовательных учреждений, развитии спорта, а также о ходе выполнения программы «Комфортная городская среда». Иллюстрацией к выступлению стал новый документальный фильм о районе, снятый местными журналистами.

О реализации мероприятий государственной программы «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» выступил с докладом председатель комитета по дорожному хозяйству Юрий Запалатский. Руководитель отраслевого комитета высказал ряд конструктивных предложений по улучшению работы своего ведомства, которая, как он сам заметил, далека от совершенства. Речь, в частности, шла о более эффективном использовании Дорожного фонда и начавшейся оптимизации региональных ДРСУ.

О том, как были освоены в 2017 году средства на выполнение мероприятий в сфере ЖКХ, рассказал председатель комитета по ЖКХ Сергей Кузьмин. В минувшем году на бюджетные средства были улучшены жилищные условия 20 семьям ветеранов и инвалидов, отремонтированы дома 33 семьям ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе и проживающим во Всеволожском районе. Выполнены мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 55 объектах, реконструировано более 12 км канализационных сетей и 6,35 км сетей водоснабжения.

О выполнении мероприятий адресной инвестиционной программы в части строительства и реконструкции объектов социально-культурного назначения отчитался Виталий Жданов, председатель комитета по строительству. Значительные средства на социально-культурную сферу были выделены в 2017 году и Всеволожскому району.

На выездном заседании правительства присутствовали руководители муниципальных образований и представители общественности. Активисты получили возможность напрямую обратиться с вопросами к губернатору и руководителям отраслевых комитетов.

Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА