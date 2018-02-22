В парке «Оккервиль» в Кудрово 23 и 24 февраля пройдет семейный исторический фестиваль «Боевая сталь», посвященный столетию Красной армии. 24 февраля в праздновании планирует принять участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

23 февраля в честь 75-летия подвига Матросова реконструкторы покажут события Великой Отечественной войны. А 24 февраля пройдет военно-исторический фестиваль «Слава Советской Армии» и реконструкция «Грудью на амбразуру».

Во время фестиваля будут работать выставки: интерактивная экспозиция «Быт солдат Рабоче-крестьянской Красной армии», интерактивная экспозиция «Военно-полевой медицинский пункт», интерактивная экспозиция «Военно-полевой пункт связи».

Вход свободный. Подробная информация о фестивале размещена на сайте: боеваясталь.рф