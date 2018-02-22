Вчера, 21 февраля, в два часа ночи пятеро неизвестных преступников проникли на территорию организации, занимающейся в том числе реализацией лома, в деревне Новосаратовка.

Как сообщили в ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, злоумышленники, угрожая ножом 61-летней женщине-сторожу, отобрали ключи от ее автомобиля «Фольксваген Пассат», в который загрузили 10 мешков металлолома и компьютер с системным блоком.

Сторож успела вызвать охрану. Группа задержания оперативно прибыла на место происшествия, но злоумышленникам удалось скрыться.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Сотрудники полиции устанавливают личности и местонахождение преступников.