Сегодня, 22 февраля, на выездном заседании правительства Ленинградской области во Всеволожске глава региона Александр Дрозденко поддержал предложение председателя комитета по культуре Евгения Чайковского построить во Всеволожском районе здание областной филармонии.

Александр Дрозденко подчеркнул, что у Ленинградской области уже есть свой симфонический оркестр, коллектив народных музыкантов и другие творческие коллективы, и областная филармония может стать площадкой для их выступлений. Кроме того, там смогут выступать приглашенные российские и зарубежные артисты.

По словам главы администрации Всеволожского района Андрея Низовского, районные власти готовы выделить для строительства земельный участок неподалеку от усадьбы «Приютино».