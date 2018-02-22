Во Всеволожском районе построят областную филармонию
Сегодня, 22 февраля, на выездном заседании правительства Ленинградской области во Всеволожске глава региона Александр Дрозденко поддержал предложение председателя комитета по культуре Евгения Чайковского построить во Всеволожском районе здание областной филармонии.
Александр Дрозденко подчеркнул, что у Ленинградской области уже есть свой симфонический оркестр, коллектив народных музыкантов и другие творческие коллективы, и областная филармония может стать площадкой для их выступлений. Кроме того, там смогут выступать приглашенные российские и зарубежные артисты.
По словам главы администрации Всеволожского района Андрея Низовского, районные власти готовы выделить для строительства земельный участок неподалеку от усадьбы «Приютино».