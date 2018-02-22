Семейная животноводческая ферма в деревне Хиттолово Всеволожского района получила грант от правительства Ленинградской области.

Крестьянско-фермерское хозяйство в Хиттолово насчитывает около 40 коров. На полученный грант глава хозяйства Михаил Сеньков планирует построить коровник.

На днях в комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области выбрали шесть победителей первого тура конкурсного отбора на соискание грантов 2018 года по программам поддержки начинающих фермеров, а также семейных животноводческих ферм. В их числе оказался и Михаил Сеньков из Хиттолово.

Гранты присуждены также главам семейных животноводческих ферм из Волосовского и Гатчинского районов и трем начинающим фермерам из Волосовского, Лужского и Лодейнопольского районов, которые планируют заниматься выращиванием кроликов, овец и овощей открытого грунта.

В этом году на развитие фермерских хозяйств из регионального и федерального бюджетов предусмотрено выделить всего 158 млн руб. За последние годы объем производимой малыми хозяйствами продукции увеличился на 60 процентов.

Как отмечают в профильном комитете, сегодня Ленинградская область является одним из лидеров молочной продуктивности. В 47-м регионе надои с одной коровы достигли рекордной цифры – 8 тонн молока в год.

Ирэн ОВСЕПЯН