Новички и ветераны соревновались в прыжках с трамплина в Кавголово
Более 30 спортсменов приняли участие в показательных прыжках на лыжах с трамплина, посвящённых 50-летию золотой олимпийской медали Владимира Белоусова и 20-летию бронзовой олимпийской медали Валерия Столярова. Соревнования проходили на кавголовских трамплинах 18 февраля. Спортсмены приехали из Ленинградской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска. Это были представители всех поколений. Сенсацией дня стал 15-летний прыгун из Санкт-Петербурга Давид Ибрагимов, который победил в номинации «29 лет и моложе».
Места на этих соревнованиях распределились следующим образом:
В номинации «50 лет и старше»
1. Фидель Терентьев (посёлок Кузьмоловский Всеволожского района)
2. Василий Грознов (Петрозаводск)
3. Леонид Демьянов (Токсово)
В номинации «40–49 лет»
1. Антон Маврин (Санкт-Петербург)
2. Константин Григорьев (Санкт-Петербург)
3. Дмитрий Шерлыгин (Москва)
В номинации «39–29 лет»
1. Юрий Лобков (Всеволожский район)
2. Александр Волков (Санкт-Петербург)
3. Алексей Прибылов (Санкт-Петербург)
В номинации «29 лет и моложе»
1. Давид Ибрагимов (Санкт-Петербург)
2. Кирилл Аверьянов (клуб «Балтийский берег» – Рощино)
3. Александр Артошин (клуб «Балтийский берег» – Рощино)
Награждение проводил бронзовый призёр Олимпиады 1998 года – Валерий Викторович Столяров. Организатор и главный судья – мастер спорта Сергей Михайлович Ленинский.
Людмила ОДНОБОКОВА
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