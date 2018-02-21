Более 30 спортсменов приняли участие в показательных прыжках на лыжах с трамплина, посвящённых 50-летию золотой олимпийской медали Владимира Белоусова и 20-летию бронзовой олимпийской медали Валерия Столярова. Соревнования проходили на кавголовских трамплинах 18 февраля. Спортсмены приехали из Ленинградской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска. Это были представители всех поколений. Сенсацией дня стал 15-летний прыгун из Санкт-Петербурга Давид Ибрагимов, который победил в номинации «29 лет и моложе».

Места на этих соревнованиях распределились следующим образом:

В номинации «50 лет и старше»

1. Фидель Терентьев (посёлок Кузьмоловский Всеволожского района)

2. Василий Грознов (Петрозаводск)

3. Леонид Демьянов (Токсово)

В номинации «40–49 лет»

1. Антон Маврин (Санкт-Петербург)

2. Константин Григорьев (Санкт-Петербург)

3. Дмитрий Шерлыгин (Москва)

В номинации «39–29 лет»

1. Юрий Лобков (Всеволожский район)

2. Александр Волков (Санкт-Петербург)

3. Алексей Прибылов (Санкт-Петербург)

В номинации «29 лет и моложе»

1. Давид Ибрагимов (Санкт-Петербург)

2. Кирилл Аверьянов (клуб «Балтийский берег» – Рощино)

3. Александр Артошин (клуб «Балтийский берег» – Рощино)

Награждение проводил бронзовый призёр Олимпиады 1998 года – Валерий Викторович Столяров. Организатор и главный судья – мастер спорта Сергей Михайлович Ленинский.

Людмила ОДНОБОКОВА

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