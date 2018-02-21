Сегодня во Всеволожской школе № 6 прошел IX слет кадетских классов Всеволожского района, посвященный Дню защитника Отечества.

В слете приняли участие кадетские классы общеобразовательных учреждений города Всеволожска, Бугровского, Морозовского, Новодевяткинского, Колтушского, Свердловского и Щегловского поселений. У ребят самые разные направления подготовки – одни готовятся стать спасателями, другие тренируют себя для службы в космических войсках, третьи посвящают время изучению правил дорожного движения и непростого труда полицейских.

Слет открыла председатель комитета по образованию района Ирина Федоренко:

– Рада вас приветствовать на традиционном слете кадетских классов, тем более что он проводится в преддверии 100-летия со дня создания Красной – Советской – Российской армии. Желаю вам сегодня показать все лучшие качества, которые вы приобрели, обучаясь в кадетских классах. Пусть победит сильнейший!

После торжественного открытия кадеты разошлись по станциям, где они приняли участие в спортивных состязаниях. Ребята показали свои умения в водной и спортивной эстафете, стрельбе из пневматического оружия, разборке и сборке автомата. Также продемонстрировали свои танцевальные навыки, знания этикета и истории родного края.