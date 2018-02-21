Просто удивительно, сколько разнообразных и интересных экспонатов может поместиться всего в двух комнатах школьного музея. Ребята, которые учатся в Токсовской школе, изучают историю родного края непосредственно в стенах своего образовательного учреждения. Школьный музей открылся в 1975 году. Самое последнее приобретение – коллекция миниатюрных фарфоровых кукол в костюмах народов России, подарок Ирины Овчинниковой, хозяйки недавно открывшегося Музея советской игрушки. Большие куклы нарядила в национальные костюмы вепсов, ижоры, ингерманландцев преподаватель дисциплины «Авторская кукла» Ленинградского областного колледжа культуры и искусства Алла Микулинас.

История – это ведь и люди, и события, и достижения в разных сферах жизни, и археологические находки. Заметим: практически всё это представлено в маленьком школьном музее. Экскурсия для школьников начинается с большой карты «Историко-культурные и природные достопримечательности п. Токсово». Поочередно на карте загораются разноцветные лампочки, отмечая памятники природы, достопримечательности, храмы, спортивные объекты, дачи известных людей – литераторов и художников, места боевой славы и захоронения воинов Великой Отечественной войны.

На карте есть картинка с изображением школьников в красных галстуках – как раз в этом месте был первый выездной в СССР палаточный пионерский лагерь на 500 человек. Экскурсовод расскажет и о том, почему высокая точка на местности называется Понтусовой горой, и где были найдены стоянки древнего человека – их целых три.

Отдельный раздел посвящен спорту, в основном, конечно, лыжному, который в этих местах как раз и зародился. В экспозиции представлены выдающиеся спортсмены – выпускники Токсовской школы начиная с 30-х годов прошлого века. Среди них – тренеры, чемпионы, которыми гордится поселение.

«Петербургская Швейцария» – так называется раздел, посвященный памятникам природы в этом красивейшем уголке Всеволожского района, который облюбовала творческая интеллигенция. Когда-то была в Токсове дача и у Алексея Толстого. Об этом напоминают два кресла в музее – на них сидел и сам писатель, и его гости.

Практически все старинные монеты и бумажные деньги – бескорыстный дар жителей Токсово, составивший еще одну музейную экспозицию.

Школьники, особенно младшие, с удовольствием рассматривают экспонаты, принадлежавшие их сверстникам, которые учились здесь в 50-70 годах: чернильницы-«непроливашки», перьевые ручки, пионерские галстуки. При разборке школьной кладовой нашли старый железный фильмоскоп – он тоже занял свое место в экспозиции «История школы».

В этом же зале музея разместился и «Красный угол избы» – работа двоих токсовских энтузиастов. Этот раздел совсем недавно пополнился еще одним экспонатом – старинным патефоном, привезенным директором школы из нижегородской деревни. Устройство в рабочем состоянии, и пластинки есть в специальном жестком футляре – современным детям интересно их послушать.

Растет стопка клейменых кирпичей, тоже претендующая на отдельный раздел.

И всё перечисленное, заметим, – поместилось в одном зале. Вторая комната – это Зал воинской славы, в котором тоже много уникальных экспонатов. Центральное место уделено, конечно же, Герою Советского Союза Василию Яковлевичу Петрову, имя которого носит и музей, и вся школа. Экскурсовод рассказывает школьникам о ветеране Великой Отечественной войны, участнике четырех Парадов Победы Владимире Петровиче Винокурове, который до конца 90-х годов возглавлял музей, о подвиге В.Я. Петрова, показывает уникальные находки военного периода, обнаруженные при раскопках. Один из выпускников школы посвятил подвигу В.Я. Петрова свои живописные работы и подарил их музею.