Летающая лыжница из Токсово покорила трамплин Континентального Кубка Европы

Жительница посёлка Токсово Лидия Яковлева выиграла Континентальный Кубок Европы по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин. Финальный этап Кубка проходил 17 февраля в немецком городе Бротенборге.

Континентальный Кубок по прыжкам на лыжах с трамплина – это самые значимые соревнования после этапов Кубка мира. На этих соревнованиях спортсмены зарабатывают рейтинговые очки. А на основании рейтинга их допускают к участию в Кубке мира и на Олимпиаду.

Лидии Яковлевой 16 лет. Она проживает в посёлке Токсово, тренируется на кавголовском трамплине. На соревнованиях выступает за Санкт-Петербург. Является членом юношеской сборной России. Ее старшая сестра Мария Яковлева также проживает в Токсово и успешно выступает в прыжках на лыжах с трамплина.

Людмила ОДНОБОКОВА