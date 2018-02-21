Парк автомобилей скорой медицинской помощи в Ленинградской области обновляется за счет средств бюджетов и государственно-частного партнерства. Автопарк «скорых» укомплектован в соответствии с нормативами. Однако комитет по здравоохранению принял решение о приобретении дополнительных пяти автомобилей для обслуживания жителей в районах новостроек Всеволожского района.

В 2017 году за счет средств областного бюджета приобретено 22 машины скорой помощи и один реанимобиль, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти. Минпромторг РФ передал региону еще три кареты скорой помощи.

С 2016 года в трех районах – Гатчинском, Волосовском и Ломоносовском действуют пилотные проекты на основе государственно-частного партнерства по предоставлению трех десятков автомобилей «скорых» с водителями.

Ежедневно в Ленинградской области дежурят 154 бригады скорой медицинской помощи.