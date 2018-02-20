Заневские депутаты проголосовали за городское будущее Кудрово

Сегодня совет депутатов Заневского городского поселения принял решение обратиться к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко с просьбой выступить инициатором законопроекта по изменению типа населенного пункта Кудрово – с деревни на город. Народные избранники единодушно поддержали это предложение. Итоговое решение будут принимать правительство области и Законодательное собрание.

– Изменение типа населенного пункта Кудрово – важный этап для нашего муниципального образования, – отметил глава Заневского городского поселения Вячеслав Кондратьев. – Уверен, что при поддержке органов местного самоуправления Всеволожского района, правительства и губернатора Ленинградской области у нас в этом году появится город Кудрово, и это событие станет новой точкой отсчета в развитии Заневского поселения.

Решение депутатов поддержал глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский:

– Инициатива депутатов Заневского поселения о придании деревне Кудрово статуса города – давно назревшее, обдуманное решение. Лично я всегда воспринимал Кудрово именно как город, ведь впервые я познакомился с этим замечательным местом, когда уже были построены первые многоэтажные кварталы.

Елена СМИРНАЯ