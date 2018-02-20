Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете по биатлону Антон Шипулин и неоднократный победитель международных соревнований Алексей Волков тренируются в Токсово. Во Всеволожском районе спортсмены готовятся к этапам Кубка мира. О сборах сообщил в своем «Инстаграме» Антон Шипулин.

«На сборе в Санкт-Петербурге покоряем местные просторы Токсово. Готовимся к соревнованиям», – написал чемпион в социальной сети и собрал около 50 тысяч лайков. Поклонники спортсмена написали в комментариях: «Ждем реванша!», «Мы любим и болеем за вас». Отметим, что спортсмены прошлым летом уже тренировались в Токсово.

Напомним, что МОК не допустил Антона Шипулина на зимние Олимпийские игры 2018 в Пхенчхане.

Фото из «Инстаграма» Антона Шипулина