Александр Дрозденко сдал ЕГЭ вместе с родителями

Сегодня, 20 февраля, в России второй раз прошел Единый день сдачи ЕГЭ родителями. В Ленинградской области эта акция проводится с 2015 года. Чтобы подчеркнуть важность проводимой акции в Колтушскую среднюю общеобразовательную школу им. И.П. Павлова приехал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В этом году ЕГЭ сдавали во всех муниципальных районах. В акции приняли участие более 1000 родителей учеников 9, 10, 11 классов. Это мероприятие призвано помочь выпускникам, их родителям и педагогам снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ.

Примечательно, что руководитель 47-го региона когда-то сам оканчивал Колтушскую школу. Он тепло пообщался с преподавателями, которые подарили ему памятные для него фотографии, на которых запечатлены мгновения его школьной жизни.

Открывая мероприятие Александр Дрозденко сказал:

– Время сейчас непростое. Мы видим в СМИ множество примеров того, что в школах за рубежом, да и у нас, к сожалению, случаются трагедии. И потому я с удовлетворением отмечаю, что меры безопасности в школе на высоте. Даже у меня паспорт проверили. И это правильно. Я в прошлом году уже принимал участие в сдаче ЕГЭ, и вот я с удовольствием опять прохожу этот экзамен.

Когда ЕГЭ вводили в нашей стране, у него было много противников. Но за эти годы он претерпел изменения, доказал свою эффективность и позволил многим талантливым детям со всей России получить право обучаться в лучших вузах страны. И это хорошо. Я рад, что пункт сдачи ЕГЭ открылся в новой, современной Колтушской школе. Уже готовится сметная документация на реновацию старого здания школы, и в скором времени она нисколько не будет уступать той, в которой мы сейчас находимся. А вообще ЕГЭ – это праздник! Всех нас с праздником!

Глава региона успешно справился с ЕГЭ, допустив всего одну ошибку в задании по русскому языку. В акции также приняли участие председатель комитета общего и профессионального образования Ленобласти Сергей Тарасов, руководители Всеволожского района Ольга Ковальчук, Андрей Низовский, председатель комитета по образованию Ирина Федоренко и другие официальные лица.

Руководители региона и района, а также приехавшие на экзамен родители выпускников прошли все процедуры экзамена: они зарегистрировались в пункте проведения, своими глазами увидели, как осуществляется контроль на ЕГЭ, печать и обработка экзаменационных материалов и написали экзаменационную работу, составленную из заданий, аналогичных заданиям реального ЕГЭ.

После окончания экзамена Александр Дрозденко ознакомился с экспозицией «Музея боевой славы» школы и сделал запись в книге почётных гостей.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА