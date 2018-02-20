Куклы из музея в Токсово расскажут, как одевались водь и ижора

Частный Музей советской игрушки в поселке Токсово завтра, 21 февраля, открывает новую экспозицию, посвященную коренным народам Ленинградской области. Куклы советского периода предстанут в костюмах народов, населявших северо-западный регион страны в конце XIX – начале XX веков. Наряды выполнены художниками-реставраторами кукол в соответствии с рекомендациями Ольги Коньковой, специалистом Этнографического музея, автором нескольких книг, и имеют, по словам главного хранителя Алексея Белинского, обобщенный характер.

Как одевались в будни и праздники вепсы, ижора, водь, корелы, финны, русские, смогут посмотреть, а заодно и оценить кропотливую работу мастеров все посетители музея. Украшения для кукол выполнила Ирина Овчинникова, которая с самого детства собирала игрушки советской поры и на основе собственной коллекции открыла этот музей.

Музей открылся 3 января выставкой, посвященной Новому году. Большой наплыв посетителей убедительно свидетельствует, что и новая временная экспозиция не останется без внимания.

Своими куклами Ирина Овчинникова недавно поделилась с токсовским школьным музеем, подарив ему целую коллекцию миниатюр в национальных костюмах народов России.

Музей работает по адресу: Ленинградская область, поселок Токсово, ул. Светлая (200 м от ул. Инженерная, 1). Рядом «Конный хутор».

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 17.00, кроме понедельника. Вход бесплатный.