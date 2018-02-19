В Кудрово отметят 100-летие Красной армии танковым фестивалем

В парке «Оккервиль» в Кудрово 23 и 24 февраля с 12.00 до 17.00 пройдет семейный исторический фестиваль «Боевая сталь», посвященный столетию Красной армии. Гости праздника увидят реконструкции знаменитых боёв Красной армии и смогут прокатиться на танках XX века.

23 февраля в честь 75-летия подвига Матросова реконструкторы покажут события Великой Отечественной войны. А 24 февраля будет посвящено первому бою РККА с участием техники, артиллерии и конницы.

На фестивале будут представлены исторические и современные танки российской армии. Гости смогут прокатиться на технике и выстрелить из всех типов орудий.

Кроме того, зрителей ждет зрелищная программа мини-реконструкций различных эпох.

Вход свободный. Подробная информация о фестивале размещена на сайте: боеваясталь.рф