В начале февраля во Всеволожском районе стартовал проект «Минидискотур». В выходные дни во дворах жилых домов весёлые аниматоры приглашают всех малышей танцевать и веселиться. Тур по району с детской интерактивной танцевальной программой «Минидиско» продолжится до конца марта.

Инициатором проекта выступил Колтушский анимационный клуб «Баловня», организованный Павлом Копыловым в 2016 году. Именно ему пришла идея проведения весёлого танцевального праздника для малышей с двух лет. Мероприятие пришлось по душе соседям, друзьям и знакомым, поэтому было решено продолжить программу. В 2018 году Павел получил поддержку от районной администрации и вместе со своей командой аниматоров, роль которых выполняют старшеклассники, он отправился в «Минидискотур». Даты проведения программы «Минидиско» можно узнать в социальной сети ВКонтакте по адресу: https://vk.com/club.balovnya

Подробнее о проекте читайте в материале Екатерины Королевой в одном из ближайших номеров газеты «Всеволожские вести».

Фото предоставлено Павлом Копыловым