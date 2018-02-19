14 призовых мест завоевали всеволожские каратисты в Санкт-Петербурге

Открытое первенство Федерации International Kyokushinkai Union прошло 18 февраля в Санкт-Петербурге. Всеволожскую организацию МОО «Федерация каратэ киокусинкай» на турнире представляли 27 спортсменов, которые в упорных поединках показали свое мастерство и волю к победе. Не все стали чемпионами, но приобрели бесценный опыт в единоборствах с достойными соперниками.

В итоге всеволожские спортсмены заняли 14 призовых мест.

Третье место, каждый в своей весовой и возрастной категории, заняли: Лев Шишков, Максим Николаев, Валерия Корикова, Вова Тимофеев, Максим Репников, Павел Такиулин, Григорий Кузнецов.

Второе место: Артем Сельцов, Михаил Абраменков.

Первое место: Алексей Акимов, Богдан Петрунин, Дмитрий Джидживадзе, Вероника Назинцева, Михаил Караманов.

Не обошлось, к сожалению, без боевых потерь. Владимир Тимофеев в сложнейшем поединке получил тяжёлую травму. Но довел бой до конца и завоевал 3 место в общем зачёте. Проявил мужество и настоящий характер.