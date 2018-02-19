Блинами и спортивными забавами в Мультицентре социальной и трудовой интеграции во Всеволожске провожали зиму. 16 февраля в хоккейном турнире с мячом и в валенках сразились две команды: обучающиеся Мультицентра и сотрудники организации Дортрекс.

Готовиться к турниру обучающиеся начали с первых чисел февраля. Самостоятельно отрабатывали навыки владения клюшкой, подачи мяча и тактики забивания, сообщили в пресс-службе Мультицентра. В итоге старания не прошли даром, и команда Мультицентра продемонстрировала свои спортивные умения. В итоге победила дружба.

Отметим, что мероприятие прошло с добрым настроением. Настрой задавали и болельщики, которые поддерживали свои команды кричалками и нарисованными плакатами.

Заключительной частью встречи стало чаепитие с традиционными блинами, сушками и конфетами всех спортсменов и гостей праздника.

Фото пресс-службы Мультицентра социальной и трудовой интеграции