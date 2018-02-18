Торжественно-траурная церемония в память о подвиге Дмитрия Тихомирова перенесена на 24 февраля

Ранее сообщалось, что церемония состоится 21 февраля, однако потом было решено провести ее в день памятной даты. 24 февраля исполнится 5 лет с момента трагической гибели заместителя начальника «Центра управления в кризисных ситуациях» МЧС России по Ленинградской области Дмитрия Евгеньевича Тихомирова. Он погиб при исполнении служебного долга, при тушении пожара в одном из домов посёлка Кобрино. Посмертно награждён Орденом мужества.

Торжественно-траурная церемония, посвящённая памятной дате, пройдёт 24 февраля на кладбище в посёлке Кузьмоловский. На ней соберутся сослуживцы и близкие родственники Дмитрия Тихомирова. Организаторы приглашают всех желающих почтить память героя. Время начала церемонии уточняется.

Соб. инф.