Вчера, 17 февраля, во Всеволожском районе состоялось областная патриотическая акция «На ладонях войны», посвящённая Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

В патриотической акции приняли участие делегации ветеранов войн и локальных конфликтов муниципальных районов, городских и сельских поселений Ленинградской области, учащиеся, кадеты, молодёжные организации. Акция прошла на мемориале «Румболовская гора» на 10-м км Дороги жизни, у памятника погибших в Афганистане и монумента героям, погибшим на первой и второй чеченских войнах.

Во второй половине дня в КДЦ «Южный» состоялась встреча общественных организаций ветеранов боевых действий. Перед гостями выступили группа «Чёрные береты», студия современного танца «Импульс» и актер Евгений Ануфриев.

Фото Антона ЛЯПИНА