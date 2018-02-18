На Масленичном разгуляе во Всеволожске побывал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Глава региона не спеша обошел Юбилейную площадь, где было очень многолюдно в этот праздничный день, поинтересовался торговыми рядами, перебросился шутками с продавцами сувениров, понаблюдал за традиционными масленичными забавами и, конечно, отведал блинов.

К приезду высокого гостя прямо на глазах у публики пекли креативный блин, а точнее, несколько разноцветных блинов, из которых потом составили карту Ленинградской области. Александр Дрозденко заинтересованно рассматривал импровизированную карту, узнавая по знакомым очертаниям и называя Выборгский, Подпорожский, Всеволожский и другие районы.

На прощание губернатор обратился со сцены к жителям Всеволожска с теплыми словами и по традиции попросил у всех прощения, ведь 18 февраля – последний день Масленицы, Прощёное воскресенье.

Жители узнавали главу региона, подходили к нему, здоровались, многие фотографировали на свои гаджеты. Этот неформальный визит губернатора области добавил замечательному Масленичному разгуляю ярких красок.