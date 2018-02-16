Дворцу творчества Всеволожского района на юбилей подарили автобус и 10 миллионов рублей

Торжественное мероприятие, посвященное 65-летию Дому детского (юношеского) творчества Всеволожского района, состоялось сегодня, 16 февраля, в Муринском центре образования. На входе гостей встречал символ праздника – пестрый удод.

Выбор такого символа связан с тем, что раньше Дворец творчества назывался Управлением детского дошкольного образования – в аббревиатуре УДОД. В концерте, приуроченном к юбилею учреждения, принимали участие воспитанники ДДЮТ, ведущие коллективы – победители всероссийских, областных и районных конкурсов. Поздравить собравшихся пришли почетные гости, воспитанники Дворца творчества, родители.

– Сегодня в ДДЮТ 496 групп и 112 коллективов, – отметил в своем выступлении глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – Сегодня здесь учатся 6,5 тысячи ребят, и это впечатляет. Хочу обрадовать собравшихся. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подарил ДДЮТ Всеволожского района автобус. Теперь у детей не будет проблем с поездками. В свою очередь, администрация района выделит 10 миллионов рублей на благоустройство территории Дворца творчества.

– Наш девиз – работать, творить, совершенствоваться, – говорит педагог декоративно-прикладного кружка из Гарболово Нинель Хорошенькова. – За годы работы нашего подразделения мы не раз становились лауреатами разных конкурсов. В нашем «Театре моды», основанном на базе кружка, азы декоративно-прикладного искусства постигают более 30 детей. На уроках дети не только учатся шить, вязать, но и слушают познавательные лекции историка моды из Санкт-Петербурга Анжелы Пановой. Многие наши выпускники после окончания кружка продолжают творить.

Нинель Хорошенькова подчеркнула, что главное в коллективе ДДЮТ – это взаимная поддержка и уважение. Обычно в творческих коллективах бывает разное, но в ДДЮТ всегда помогают и поддерживают друг друга.

– Нынешние дети – очень интересные, – говорит педагог Татьяна Рубцова. – Готова поспорить со всеми, кто утверждает, что новое поколение другое. Это не так. Дети очень любознательные. Например, если лет двадцать назад в кружок шахмат ребята практически не записывались, то сегодня у нас занимается 400 детей.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА