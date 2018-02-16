Ленинградская область продолжает активное участие в реализации проекта «Земский доктор», предусматривающей финансовую поддержку специалистов, переехавших в регион и заключивших трудовые договоры на срок не менее 5 лет.

В 2017 году выплаты по программе «Земский доктор» получили 120 медиков. Половина из них – 72 человека – живут и работают во Всеволожском районе. Также популярны среди переехавших из других регионов Гатчинский, Выборгский и Ломоносовский районы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Всего с начала реализации проекта в 2012 году выплаты получили 515 специалистов. Если раньше выплаты могли получить только врачи, то, начиная с 2018 года, круг получателей расширен за счет фельдшеров. Всего в бюджете текущего года предусмотрены выплаты для 185 врачей и 68 фельдшеров. Таким образом, с 2018 года единовременные компенсационные выплаты осуществляются медицинским работникам (врачам – 1 млн рублей, фельдшерам — 500 тыс. рублей) в возрасте до 50 лет, переехавшим на работу в сельские населенные пункты, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек.

Выплаты получат только те специалисты, чьи должности определены как приоритетные для областного здравоохранения.