Всеволожский район продолжает развивать межнациональное сотрудничество. Об этом вчера, 15 февраля, рассказали участники заседания совета по межнациональному сотрудничеству при администрации. На мероприятие была приглашена делегация из Абхазии.

Председатель совета, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский отметил, что по последним статданным, Всеволожский район стал одним из самых густонаселенных в России, сместив с «пьедестала» Одинцово. Сегодня у нас в мире и согласии проживают представители разных национальностей.

– В районе особое внимание уделяется гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений, проводятся фестивали культур, – проинформировала начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям Евгения Шостак. – Для школьников были организованы уроки дружбы, на которых представители разных диаспор рассказывали об обычаях и традициях своего народа. Учащиеся младших классов внимательно слушали и задавали вопросы. Например, некоторых мальчишек интересовал вопрос, как же стать настоящим джигитом? Девочки больше спрашивали о свадебной церемонии.

Как рассказала Евгения Шостак, в перспективе планируется провести акцию «Как живешь, сосед?» Представители разных национальностей, проживающие в одном здании, будут ходить друг к другу в гости и знакомиться с обычаями и традициями.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА