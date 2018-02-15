Очередной рывок перед ОГЭ: школьники написали КПИ по математике

2 144 девятиклассников Всеволожского района написали сегодня контрольную работу, которая представляет собой аналог ОГЭ по математике. Пробные экзамены прошли в 32 общеобразовательных учреждениях района и частной гимназии «Грейс». Результаты обучающиеся узнают 19 февраля.

– Участниками контрольно-переводных испытаний (КПИ) являются обучающиеся 9-х классов (10) дневных и вечерних школ, сдающих государственную итоговую аттестацию (ГИА) в 2018 году. Контрольная работа проходила в условиях, максимально приближенных к реальным обстоятельствам основного государственного экзамена, – сообщила ведущий специалист комитета по образованию Всеволожского района Ирина Лавренчук.

Проверять работы начнут 16 февраля 2018 года. Эксперты муниципальной предметной комиссии работают на двух площадках: во Всеволожском лицее № 1 и в Кузьмоловской школе № 1.

Напомним, что по итогам нынешнего учебного года выпускники 9-х классов сдадут четыре экзамена: русский язык, математику (обязательные) и два предмета по выбору. Учащиеся, не сдавшие экзамен, могут его пересдать в резервные дни для пересдачи. Если в прошлые годы пересдавались только обязательные, то в 2018 году – и оба предмета по выбору. Для выпускников, получивших неудовлетворительную оценку по двум предметам, пересдача экзаменов предусмотрена с 19 июня в резервные дни. Для тех, у кого «неуда» – три, пересдача экзаменов предусмотрена в сентябре. Поэтому каждый учащийся должен серьёзно подойти к выбору предметов для предстоящих экзаменов.

Ирэн ОВСЕПЯН