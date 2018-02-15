День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отмечается ежегодно 15 февраля. В этот день, 29 лет назад, завершился вывод советских войск из Афганистана. Сегодня в городе Всеволожске у памятника воинам-интернационалистам на мемориальном комплексе «Румболовская гора» собрались ветераны боевых действий в Афганистане, участники боевых действий в Чеченской Республике.

Председатель всеволожской общественной организации ветеранов боевых действий и военной службы «Забота» Михаил Марков рассказал:

– Хотя все торжественные мероприятия у нас запланированы на 17 февраля, мы решили собраться здесь именно сегодня, в наш праздник, чтобы почтить память боевых товарищей. К нам приехала большая делегация из Токсово во главе с Фёдором Карпычевым, стоявшим у истоков токсовской ветеранской организации воинов-интернационалистов.

Торжественное мероприятие завершилось возложением цветов к подножию памятника воинам-интернационалистам.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА

