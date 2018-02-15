Ярким, задорным и зажигательным выступлением талантливого танцевального ансамбля «Кудры» ознаменовалась церемония открытия Дней абхазской культуры в Ленинградской области.

Стартовало мероприятие сегодня, 15 февраля, в культурно-досуговом центре поселка Щеглово Всеволожского района. Организаторами выступили Ассамблея народов Евразии, комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, региональная общественная организация «Совет по межрегиональному сотрудничеству».

– Добро пожаловать! – открывая праздник, сказал глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – Мы можем говорить на разных языках, но язык танца и дружбы не требует перевода. Сегодня Щеглово стало центром межнационального и межконфессионального сотрудничества.

– Такие мероприятия сближают народы, помогают лучше понять самобытность каждой национальности, – отмечает заведующая отделом культуры администрации Гулрыпшского района Валентина Пицевич. – Не секрет, что культурные мосты способны наладить взаимоотношения даже в самых сложных ситуациях. Прошлой осенью к нам приехала делегация из Всеволожского района, которую возглавлял глава Щегловского поселения Юрий Паламарчук. Он предложил идею побратимства между нашим районом и Щегловским поселением. Вот с тех пор и дружим. Поэтому, как только нам предложили приехать с ответным визитом в Ленинградскую область, мы сразу согласились.

Ирэн ОВСЕПЯН

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