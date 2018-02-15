На базе Колтушской школы им. академика И.П. Павлова 14 февраля прошла областная Ярмарка военных профессий «Профессии настоящих мужчин – 2018». На нескольких площадках ярмарки школьники 8–11 классов из Всеволожского, Приозерского и Выборгского районов смогли получить информацию об условиях и порядке поступления в образовательные организации силовых структур.

Профессию «Сотрудник МЧС» представляли: ФГКУ «15 отряд ФПС по Ленинградской области», отряд государственной противопожарной службы Всеволожского района, отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района, Всеволожское местное отделение «ВДПО».

В актовом зале тренер сборной по пожарно-прикладному спорту Санкт-Петербурга Алексей Смирнов рассказал об этом виде спорта, порядке приёма в команду, требованиях к участникам команды, а также ответил на вопросы.

На улице была организована площадка с пожарной автотехникой Всеволожского местного пожарно-спасательного гарнизона. Всем участникам рассказали о предназначении, устройстве и укомплектованности пожарных автомобилей. Участникам ярмарки продемонстрировали боевую одежду пожарного. На одной из площадок показали тушение очага условного пожара огнетушителем. Работала полевая кухня, где каждый смог отведать вкусной гречневой каши и горячего чая.

В рамках Года культуры безопасности участникам были вручены памятки о соблюдении правил пожарной безопасности, профилактике пожаров в жилом фонде и памятки о соблюдении правил безопасности при нахождении на льду.