Александр Дрозденко планирует встретить масленицу во Всеволожске

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко планируется принять участие в празднике «Масленичный разгуляй!» во Всеволожске на Юбилейной площади 18 февраля в 12.00.

А накануне, 17 февраля, в 12.00 в рамках Всероссийского фестиваля проекта «Выходи гулять!» во дворах ул. Ленинградской, д. 15, корп. 2 и ул. Вокка, д. 6, корп. 2 пройдет игровая программа «Масленица». В 13.00 в Музее-усадьбе «Приютино» гостей ждет обширная программа: масленичный поезд, штурм снежной крепости, залезание на масленичный столб с подарками, стеношные бои, сжигание чучела Морены, игрища и забавы (перетягивание каната, подушечные баталии на бревне, хождение на ходулях, хороводы), стрельба из лука, мастер-классы по различным видам прикладного искусства (гончарному, кузнечному), выставка мастеров народных промыслов, сувениров, блюда национальной русской кухни.

18 февраля в 11.00 в поселке Калитино состоится народный праздник «Масленица-2018». В программе дрессированные животные «Эти удивительные медведи» (лауреаты национальной премии «Цирк»), концерт с участием группы «Иванчай», традиционные обрядовые и народные игры, блины, горячий чай, сувениры. Праздник проводится при поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области. А в 12.00 во Всеволожской детской школе искусств имени М.И. Глинки пройдет районный конкурс исполнителей на русских народных инструментах «Музыкальный теремок».

Фото Антона ЛЯПИНА из архива