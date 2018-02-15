Ветераны и молодые спортсмены устроят показательные полеты с трамплина в Кавголово

18 февраля исполняется 50 лет олимпийской победе Владимира Белоусова и 20 лет – выдающемуся выступлению Валерия Столярова. В честь юбилеев в этот день в Кавголово состоятся показательные прыжки с трамплина. В соревнованиях будут участвовать ветераны спорта и молодые спортсмены. Мероприятие начнётся с торжественного построения и митинга. Начало запланировано на 11.45. В митинге планируется участие бронзового призёра зимних Олимпийских игр Валерия Столярова.

Поддержать летающих лыжников приглашаются все желающие. Вход на мероприятие свободный.

Владимир Белоусов является единственным отечественным олимпийским чемпионом в этом виде спорта. Он родился и до сих пор проживает во Всеволожске, постигал азы прыжкового спорта во Всеволожской спортивной школе «Локомотив», оттачивал своё мастерство на кавголовских трамплинах. Единственную золотую олимпийскую медаль по прыжкам на лыжах с трамплина в истории отечественного спорта Владимир Белоусов завоевал 18 февраля 1968 года на X зимней Олимпиаде в Гренобле (Франция).

Валерий Столяров родился в посёлке Грузино Всеволожского района. Тренировался в Кавголовской детско-юношеской спортивной школе. Стал участником трёх Олимпиад в дисциплине «лыжное двоеборье». Самыми удачными для Валерия Столярова оказались XVIII зимние Олимпийские игры, которые проходили в Нагано (Япония). 18 февраля 1998 года он выиграл бронзовую олимпийскую медаль. В настоящее время Валерий Столяров работает директором Санкт-Петербургской спортивной школы олимпийского резерва по лыжным видам спорта и готовит новую олимпийскую смену.

Людмила ОДНОБОКОВА