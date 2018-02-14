Ленинградцам предлагают оценить качество медицинских услуг

Комитет по здравоохранению Ленинградской области приглашает жителей региона оценить качество работы медицинских организаций. С 2015 по 2017 год в области реализуется программа независимой оценки качества (НОК), которая охватывает все медицинские организации региона. Анкетирование проводится на официальных сайтах Министерства здравоохранения России, комитета по здравоохранению Ленинградской области и медицинских организаций. Также можно заполнить бумажные бланки в учреждениях, которые участвуют в оценке.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти, все полученные в результате анкетирования данные обрабатываются, итоги публикуются в открытом доступе на сайте www.bus.gov.ru и официальном сайте комитета по здравоохранению Ленинградской области в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями». Среди критериев, утвержденных Минздравом, не только профессионализм медработников, но и открытость и доступность информации о медорганизации, комфортность условий при оказании услуг, время ожидания, доброжелательность работников.

По результатам НОК в 2017 году Общественным советом при комитете по здравоохранению сформулированы конкретные предложения по улучшению качества оказания услуг медицинскими организациями, которые приняты к исполнению руководителями медицинских организаций.

По результатам анкетирования медицинских организаций в 2017 году лучшими стали: Выборгский межрайонный наркологический диспансер, Ленинградская областная клиническая больница, Ленинградский областной противотуберкулезный диспансер, Всеволожская и Тосненская клинические межрайонные больницы.