В настоящее время в Ленинградской области завершается монтаж камер видеонаблюдения в помещениях избирательных участков. На 494 избирательных участках Ленинградской области (из 985) во время проведения выборов Президента РФ будут установлены камеры с трансляцией изображения в сеть интернет.

Устройства видеонаблюдения будут установлены на избирательных участках во всех муниципальных районах и городском округе Ленинградской области. Во Всеволожском районе камеры будут следить за выборами на 70 избирательных участках, сообщает пресс-служба Леноблизбиркома.

Впервые камеры также будут установлены в помещениях 18-ти территориальных избирательных комиссий муниципальных районов, городского округа Ленинградской области. Трансляция в сеть интернет из помещений ТИК начнется с 20 часов в день голосования 18 марта.

Объективы камер будут направлены на столы, за которыми члены участковой комиссии выдают бюллетени избирателям, проводят процедуру подсчета голосов, и на ящики для голосования, при этом в поле обзора камеры не будет попадать внутреннее пространство кабины для голосования.

Накануне дня голосования на главной странице сайта Леноблизбиркома будет размещена гиперссылка для перехода на специальную страницу портала видеотрансляции.

В дальнейшем записанный видеоматериал хранится в ЦИК России не менее года со дня официального опубликования решения о результатах выборов.