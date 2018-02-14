На днях председатель областного комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин посетил поликлинику деревни Новое Девяткино. Открытое в 2015 году это медицинское учреждение обслуживает также жителей Западного Мурино и является филиалом Токсовской больницы. Сергей Вылегжанин осмотрел новейшую лабораторию, оценил эффективность «Вежливой регистратуры» и кабинетов специалистов, связанные в единую компьютерную сеть и встретился с журналистами районных СМИ, чтобы поделиться планами по строительству новых объектов в новостройках и развития медицины в целом.

В рабочей поездке руководителя областного здравоохранения сопровождали глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский и глава Новодевяткинского поселения Дмитрий Майоров.

На последовавшей за осмотром пресс-конференции председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области отметил, что в скором времени в деревне Кудрово, которая, к слову, является самой большой деревней в России, будут строить поликлинику по тому же проекту, что и в Новом Девяткино, но на 600 посещений в смену. Также областной чиновник рассказал о том, что конкурсная процедура на строительство уже стартовала. По Западному Мурино документы тоже готовятся – там тоже будет поликлиника на 600 мест.

Откроются в микрорайонах и так называемые офисы врачей общей практики. Будет увеличен парк автомобилей «скорой помощи».

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА